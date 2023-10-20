Назаров высказался о ситуации с агентами, которые увозят российских игроков в Америку

Известный тренер Андрей Назаров высказался о ситуации с агентами, которые увозят российских игроков в Северную Америку. Ранее президент России Владимир Путин потребовал разобраться с «дельцами» от хоккея, которые уводят за границу юных хоккеистов.

«Прочитал много мнений и публикаций в СМИ. Что касается агентского бизнеса, то не стоит смешивать всех агентов под одну гребёнку. Действительно, есть дельцы, как правильно заметил президент России Владимир Владимирович Путин, а есть лицензированные в России сотрудники, которые работают внутри страны и с юного возраста ведут дела игроков, помогая им. Конечно, молодые игроки должны оставаться и развиваться на родине, целиком поддерживаю это», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.