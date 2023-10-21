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Нефтехимик — СКА. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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«Нефтехимик» — СКА 2:0, результат матча регулярного чемпионата КХЛ, 21 октября

СКА всухую проиграл в матче с одним из аутсайдеров Востока «Нефтехимиком»
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Жукенов (Соколов, Брюквин) – 29:43 (5x5)     2:0 Жукенов (Соколов, Шафигуллин) – 53:51 (5x4)    

Первый игровой отрезок прошёл без голов. На экваторе второго периода Дмитрий Жукенов открыл счёт, выведя «Нефтехимик» вперёд. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Соколов и Владимир Брюквин. На 54-й минуте Дмитрий Жукенов оформил дубль.

Отметим, что до этой встречи «Нефтехимик» делил 10-11-е места (из 12) в таблице Восточной конференции.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Ярославле сыграет с «Локомотивом». «Нефтехимик» примет «Трактор». Оба матча состоятся 23 октября.

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