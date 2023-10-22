«Баффало» победил «Айлендерс», Варламов пропустил три шайбы

«Баффало Сэйбрз» победили «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейно лиги. Игра проходила на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало.
Голы у хозяев забили Джефф Скиннер, Маттиас Самуэльссон и Дилан Козенс. Единственную шайбу у гостей забросил Ноа Добсон.
Ворота «Айлендерс» в этом матче защищал российский голкипер Семён Варламов. Он сыграл 59 минут 7 секунд. Его процент отражённых бросков составил .930 (40 из 43-х). Российский защитник гостей Александр Романов провёл на льду 21 минуту 52 секунды. На его счету пять силовых приёмов и показатель полезности «0». Другой российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин остался в запасе.
«Баффало» одержал вторую победу в сезоне и набрал четыре очка после пяти матчей. На счету ньюйоркцев пять очков после четырёх игр.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
- 22 октября 2023
-
05:22
-
05:02
-
04:57
-
04:52
-
04:45
-
04:20
-
04:09
-
03:25
-
03:13
-
03:03
-
02:28
-
01:38
-
01:00
-
00:17
- 21 октября 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:49
-
23:25
-
23:13
-
22:57
-
22:55
-
22:41
-
22:34
-
22:16
-
21:58
-
21:38
-
21:18
-
20:58
-
20:37
-
20:07
-
19:55
-
19:30
-
19:11
-
18:55
-
18:35