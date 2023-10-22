«Баффало» победил «Айлендерс», Варламов пропустил три шайбы

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«Баффало Сэйбрз» победили «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейно лиги. Игра проходила на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало.

Голы у хозяев забили Джефф Скиннер, Маттиас Самуэльссон и Дилан Козенс. Единственную шайбу у гостей забросил Ноа Добсон.

Ворота «Айлендерс» в этом матче защищал российский голкипер Семён Варламов. Он сыграл 59 минут 7 секунд. Его процент отражённых бросков составил .930 (40 из 43-х). Российский защитник гостей Александр Романов провёл на льду 21 минуту 52 секунды. На его счету пять силовых приёмов и показатель полезности «0». Другой российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин остался в запасе.

«Баффало» одержал вторую победу в сезоне и набрал четыре очка после пяти матчей. На счету ньюйоркцев пять очков после четырёх игр.

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