Голевая передача Алексея Торопченко помогла «Сент-Луису» обыграл «Питтсбург»

Сегодня, 22 октября, «Сент-Луис Блюз» обыграл на своей площадке «Питтсбург Пингинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Энтерпрайз-центр» завершилась со счётом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).
В составе «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отметились Джейк Нейборс и Колтон Парэйко, а также дубль на счету Брэндона Саада. Российский нападающий Алексей Торопченко отдал голевую передачу, что стала его первым результативным действием в новом сезоне НХЛ.
За «Питтсбург» отличился российский нападающий Евгений Малкин и чех Радим Зогорна.
После пяти сыгранных матчей «пингвины» занимают 13 место с 4 очками в Восточной конференции. «Сент-Луис» расположился на 8-й строчке Западной конференции, набрав 5 очков в 4 матчах.
В следующем матче «Сент-Луис» сыграет в гостях с «Виннипег Джетс», а «Питтсбург» примет «Даллас Старз».
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