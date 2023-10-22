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Голевая передача Алексея Торопченко помогла «Сент-Луису» обыграл «Питтсбург»

Голевая передача Алексея Торопченко помогла «Сент-Луису» обыграл «Питтсбург»
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Сегодня, 22 октября, «Сент-Луис Блюз» обыграл на своей площадке «Питтсбург Пингинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Энтерпрайз-центр» завершилась со счётом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).

В составе «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отметились Джейк Нейборс и Колтон Парэйко, а также дубль на счету Брэндона Саада. Российский нападающий Алексей Торопченко отдал голевую передачу, что стала его первым результативным действием в новом сезоне НХЛ.

За «Питтсбург» отличился российский нападающий Евгений Малкин и чех Радим Зогорна.

После пяти сыгранных матчей «пингвины» занимают 13 место с 4 очками в Восточной конференции. «Сент-Луис» расположился на 8-й строчке Западной конференции, набрав 5 очков в 4 матчах.

В следующем матче «Сент-Луис» сыграет в гостях с «Виннипег Джетс», а «Питтсбург» примет «Даллас Старз».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Саад (Томас, Кайру) – 09:33     1:1 Малкин (Летанг) – 19:55     2:1 Нейборс (Капанен, Фолк) – 25:39     3:1 Парэйко (Торопченко, Сундквист) – 27:12     4:1 Саад (Капанен, Томас) – 55:13     4:2 Зогорна (Эллер, О'Коннор) – 56:27    
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