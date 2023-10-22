Голевые моменты Овечкина в матче с «Монреалем»

Сегодня, 22 октября, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в гостях «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Белл-центр» завершилась со счётом 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1 – ОТ).

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин не забивает четвертый матч подряд на старте сезона НХЛ. В матче с «Канадиенс» россиянин пять раз бросил в створ ворот и отметился голевой передачей. Как минимум дважды Овечкин мог завершать свои атаки голом. В первом эпизоде вратарь «Монераля» Джейк Аллен отразил бросок россиянина, а во второй раз Александр промахнулся по шайбе из выгодной позиции.

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«Вашингтон» потерпел третье поражение за последние четыре матча и следующую встречу проведёт с «Торонто Мэйпл Лифс».