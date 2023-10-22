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Бывший игрок СКА назвал единственную команду КХЛ, которая показывает стабильный результат

Бывший игрок СКА назвал единственную команду КХЛ, которая показывает стабильный результат
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Бывший игрок СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Василий Каменев рассказал о большом количестве непредсказуемых результатов в текущем сезоне КХЛ и заявил, что «Спартак» — единственная стабильная команда в лиге.

«Матчи КХЛ этого сезона отличаются непредсказуемостью. Вот пришёл тренировать «Витязь» Дмитрий Рябыкин — они обыграли «Авангард» 5:2. Принципиальная игра была для Рябыкина, он раньше работал в омском клубе. А посмотрите, как играет ЦСКА. То победа, то проигрыш. Ребята два года Кубок выигрывали, понимают, что главное — это плей-офф. В Кубок Гагарина надо попасть, там уже «выдавать на-гора». А сейчас не нужно побеждать кровь из носу. Пожалуй, в нашем чемпионате сейчас ни одна команда не показывает стабильных результатов. Исключение — «Спартак». Они прут на полную катушку.

Конкуренция выросла? И это тоже. Вот сейчас «Ак Барс» приехал после удачного турне, играл дома с «Сибирью». И проиграл. «Сибирь» вроде в лидерах не идёт. Не предсказать, какой матч с каким результатом закончится. Любая команда может преподнести сенсацию. Провести собрание, например, «завестись» — и обыграть кого угодно. Хотя на одном энтузиазме, конечно, долго не уедешь. Потом всё равно понадобится мастерство. ЦСКА не выиграл бы два Кубка Гагарина, если бы у игроков не было класса. Но чемпионат — интересный. И для зрителей, и для букмекеров, и для самих участников. Вот вы можете сказать, чем закончится матч «Локомотив» — СКА? Вот и я не знаю. В одном убеждён: многие команды не показывают сейчас максимум. Берегут силы для плей-офф, стараются избежать травм», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».

Ранее двукратный олимпийский чемпион, легендарный спартаковец Александр Кожевников оценил выход «Спартака» на первое место в общей таблице КХЛ.

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