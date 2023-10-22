Кожевников: первое место «Спартака» в КХЛ – это закономерность, а не случайность

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный спартаковец Александр Кожевников оценил выход «Спартака» на первое место в общей таблице КХЛ.

«Я за рекордами не слежу, это задача для вас, журналистов. Для меня всё вполне ожидаемо. Самое главное, что радует игра «Спартака». Первое место в КХЛ команда занимает по достоинству, это закономерность, а не случайность. Посмотрим, что будет дальше на выезде, сейчас сложная серия. «Спартак» показывает достойную игру, давно не помню такой у москвичей. Похоже на советские времена, согласен с Борисом Майоровым. Ребята играю с удовольствием, это видно. Дай бог чтобы всё это не пропало, тренерские задача – всё время поддерживать команду в тонусе», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.