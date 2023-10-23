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Защитник «Анахайма» Минтюков признан второй звездой матча с «Бостоном»

Защитник «Анахайма» Минтюков признан второй звездой матча с «Бостоном»
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Сегодня, 22 октября, «Анахайм Дакс» на своей площадке проиграл «Бостон Брюинз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 1:3 (0:0, 0:0, 1:3).

Второй звездой встречи был признан российский защитник «уток» Павел Минтюков. 19-летний игрок обороны провёл на площадке чуть больше 20 минут, не набрал результативных баллов и закончил матч с показателем полезности «-1».

Всего в текущем сезоне Минтюков сыграл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Напомним, в прошлом году Павел Минтюков подписал контракт новичка с «Анахаймом», который выбрал его под общим 10-м номером на драфте НХЛ 2022 года. Защитник является воспитанником московского хоккея. В МХЛ он играл за московское «Динамо», где за 33 матча набрал 3 (1+2) очка.

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