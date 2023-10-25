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Форвард «Металлурга» Михайлис: первые два периода просто бесполезно возили шайбу в зоне

Форвард «Металлурга» Михайлис: первые два периода просто бесполезно возили шайбу в зоне
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Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис прокомментировал поражение в матче с «Трактором» (2:4).

«В третьем периоде добавили в агрессии, больше бросали, добивали шайбу. От этого пошли голы. Первые два периода просто бесполезно возили шайбу в зоне. Нам надо больше и лучше играть в нападении — более агрессивно, закрывать вратаря. Что не получается в большинстве? Не получается забить гол. Вся проблема в этом. Небольшая нервозность. Надо перебороть, и в следующих матчах играть агрессивнее, настойчивее и увереннее», — цитирует Михайлиса сайт КХЛ.

В следующем матче команды вновь встретятся между собой, но уже в Челябинске. Игра запланирована на 27 октября и начнётся на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» в 17:00 мск.

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