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«Витязь» обыграл «Адмирал» по буллитам, упустив преимущество в две шайбы в третьем периоде

«Витязь» обыграл «Адмирал» по буллитам, упустив преимущество в две шайбы в третьем периоде
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором играли «Адмирал» и «Витязь». Победу в упорной борьбе одержали гости — 4:3 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2023, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
Витязь
Московская область
0:1 Педан (Кара, Уилсон) – 00:52 (5x5)     1:1 Берлёв (Фьоре, Соловьёв) – 23:36 (5x5)     1:2 Зотов (Савчик, Валенцов) – 41:53 (5x5)     1:3 Савчик (Рой, Уилсон) – 50:49 (5x4)     2:3 Лисовец – 51:58 (5x5)     3:3 Шэн (Корбит, Гутик) – 57:27 (5x5)     3:4 Попов – 65:00    

Счёт в матче уже на 52-й секунде открыли гости усилиями Руслана Педана. «Адмиралу» удалось отыграться в начале второго периода, когда гол забил Антон Берлёв. В начале третьего периода гости вновь повели в счёте благодаря голу Филата Зотова. Преимущество гостей увеличил Иван Савчик, однако уже через минуту Евгений Лисовец сократил отставание до минимума. Хозяева бросили все силы на то, чтобы отыграться, и это им удалось. Павел Шэн сравнял счёт за две с половиной минуты до конца третьего периода. Решающий бросок в серии буллитов на счету Виталия Попова.

В ближайшем матче «Витязь» 28 октября встретится с «Амуром». «Адмирал» на выезде сыграет с «Ладой» 30 октября.

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