«Витязь» обыграл «Адмирал» по буллитам, упустив преимущество в две шайбы в третьем периоде

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором играли «Адмирал» и «Витязь». Победу в упорной борьбе одержали гости — 4:3 по буллитам.
Счёт в матче уже на 52-й секунде открыли гости усилиями Руслана Педана. «Адмиралу» удалось отыграться в начале второго периода, когда гол забил Антон Берлёв. В начале третьего периода гости вновь повели в счёте благодаря голу Филата Зотова. Преимущество гостей увеличил Иван Савчик, однако уже через минуту Евгений Лисовец сократил отставание до минимума. Хозяева бросили все силы на то, чтобы отыграться, и это им удалось. Павел Шэн сравнял счёт за две с половиной минуты до конца третьего периода. Решающий бросок в серии буллитов на счету Виталия Попова.
В ближайшем матче «Витязь» 28 октября встретится с «Амуром». «Адмирал» на выезде сыграет с «Ладой» 30 октября.
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