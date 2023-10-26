Константин Глазачев: чудовищный календарь, уровень Лиги страдает

Чемпион России, двукратный обладатель Кубка Континента, бронзовый призёр юниорского чемпионата мира, экс-форвард нескольких клубов КХЛ Константин Глазачев жёстко отозвался о нынешнем календаре КХЛ.

«То, что сейчас происходит – это издевательство над ребятами. Так нельзя. Мы раньше говорили, что сложно летать на тройной выезд – а посмотрите, что происходит сейчас. Тройной выезд нынче за счастье. Команды играют через день, игроки просто не успевают восстанавливаться. Отсюда травмы, осложнения. Даже «Торпедо», со своим суператакующим стилем за последние две игры не сумело забросить ни одной шайбы… За свою карьеру я поиграл во многих клубах, в том числе на Дальнем Востоке, и отлично знаю, что такое «жить в самолёте». Те, кто играет в Хабаровске или Владивостоке, больше времени проводят в воздухе, чем на земле. Поверьте, это очень непросто.

Думаю, что если спросить любого игрока или тренера, довольных нынешним календарем нет. То играешь серию матчей через день, то потом чуть ли не неделя паузы. Во многих командах собраны хорошие ребята, но они не могут выйти на свой уровень – и всё это из-за чудовищного календаря. Уровень Лиги страдает. Многие говорят, что раньше КХЛ была намного сильнее, к нам приезжали настоящие звёзды. Взять того же Яромира Ягра. Кто к нам едет сейчас? Лично я никакого развития КХЛ не вижу. Не случайно же зрителей на трибунах стало меньше. В Москве аншлагов практически не бывает», — сказал Глазачев в интервью «Чемпионату».