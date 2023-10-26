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Защитник «Сибири» Гордеев в красивом сольном проходе из своей зоны забросил «Спартаку»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Спартаком». Идёт третий период — счёт 3:2 в пользу новосибирского клуба.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

На восьмой минуте третьего периода защитник «Сибири» Фёдор Гордеев забросил шайбу после красивого сольного прохода от своей зоны. В ассистентах — голкипер новосибирского клуба Антон Красоткин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Для 24-летнего Гордеева эта шайба стала второй в текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Первую игрок обороны забросил в матче с «Авангардом» (4:3) 21 сентября.