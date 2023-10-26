Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Сибири» Гордеев в красивом сольном проходе из своей зоны забросил «Спартаку»

Защитник «Сибири» Гордеев в красивом сольном проходе из своей зоны забросил «Спартаку»
Аудио-версия:
Комментарии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Спартаком». Идёт третий период — счёт 3:2 в пользу новосибирского клуба.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2023, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
0:1 Цыплаков – 01:06 (5x5)     1:1 Яковлев – 15:44 (5x5)     1:2 Савиков (Филин, Заседа) – 17:02 (5x5)     2:2 Аланов (Бутузов, Бек) – 43:24 (5x4)     3:2 Гордеев (Красоткин) – 47:22 (5x5)     4:2 Шашков (Жуков) – 55:02 (5x5)     4:3 Чайковски (Морозов, Локтионов) – 59:46 (6x5)    

На восьмой минуте третьего периода защитник «Сибири» Фёдор Гордеев забросил шайбу после красивого сольного прохода от своей зоны. В ассистентах — голкипер новосибирского клуба Антон Красоткин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Для 24-летнего Гордеева эта шайба стала второй в текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Первую игрок обороны забросил в матче с «Авангардом» (4:3) 21 сентября.

Материалы по теме
Видео
Прохоркин получил удаление до конца матча за удар в голову хоккеиста «Спартака» Рубцова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android