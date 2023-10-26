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Прохоркин получил удаление до конца матча за удар в голову хоккеиста «Спартака» Рубцова

Прохоркин получил удаление до конца матча за удар в голову хоккеиста «Спартака» Рубцова
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Спартаком». Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу красно-белых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2023, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
0:1 Цыплаков – 01:06 (5x5)     1:1 Яковлев – 15:44 (5x5)     1:2 Савиков (Филин, Заседа) – 17:02 (5x5)     2:2 Аланов (Бутузов, Бек) – 43:24 (5x4)     3:2 Гордеев (Красоткин) – 47:22 (5x5)     4:2 Шашков (Жуков) – 55:02 (5x5)     4:3 Чайковски (Морозов, Локтионов) – 59:46 (6x5)    

В середине первого периода грубым силовым приёмом отметился капитан «Сибири» Николай Прохоркин. Форвард новосибирцев жёстко встретил нападающего Германа Рубцова и угодил ему локтем прямо в голову. Хоккеист «Спартака» рухнул на лёд, а по его лицу хлынула кровь. После видеопросмотра арбитры встречи выписали Прохоркину большой и дисциплинарный штрафы до конца игры.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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