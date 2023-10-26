Прохоркин получил удаление до конца матча за удар в голову хоккеиста «Спартака» Рубцова

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Спартаком». Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу красно-белых.

В середине первого периода грубым силовым приёмом отметился капитан «Сибири» Николай Прохоркин. Форвард новосибирцев жёстко встретил нападающего Германа Рубцова и угодил ему локтем прямо в голову. Хоккеист «Спартака» рухнул на лёд, а по его лицу хлынула кровь. После видеопросмотра арбитры встречи выписали Прохоркину большой и дисциплинарный штрафы до конца игры.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.