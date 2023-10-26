«Всё было чётко, претензий к команде вообще нет». В. Козлов — о сухом поражении «Салавата»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал сухое поражение от «Авангарда» (0:1).

«Хороший получился матч, зрелищный, отличные скорости, голевые моменты в обе стороны. «Авангард» был более удачлив, забив на один гол больше, чем мы. Я доволен игрой «Салавата» на протяжении всего матча. У нас был четвёртый матч с переездами, мы много сил отдали, но ребята терпели, здорово двигались – это только в плюс нам. Я вижу желание и старание ребят, никто не сдался и верил в систему до конца. Претензий к команде вообще нет, всё было чётко. Не соглашусь, что мы действовали большую часть игры вторым номером. Мы также прессинговали, создавали моменты. Просто когда они забили, то начали больше концентрироваться на обороне. В эти минуты мы хорошо атаковали, создавали, у того же Хмелевски был момент с перекладиной – миллиметром ниже, и ситуация могла поменяться», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.