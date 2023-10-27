«Бостон» в овертайме уступил «Анахайму», Минтюков отдал голевую передачу

В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Бостон Брюинз» и «Анахайм Дакс». Гости одержали победу со счётом 4:3 ОТ.

Голы у хозяев забили Чарли Койл, Мэтт Грызлик и Давид Пастрняк. У гостей отличились Радко Гудас, Лео Карлссон, Трой Терри и Мэйсон Мактавиш. Голевую передачу Терри отдал российский защитник Павел Минтюков.

Минтюков провёл на площадке 21 минуту 4 секунды, нанёс два броска и провёл три силовых приёма. Он закончил встречу с показателем полезности «+1». Другой российский защитник «Анахайма» Илья Любушкин отыграл 13 минут 18 секунд. Он нанёс один бросок, сделал два «хита» и закончил матч с показателем «-1» по системе «плюс-минус».