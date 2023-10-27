«Бостон» в овертайме уступил «Анахайму», Минтюков отдал голевую передачу
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В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Бостон Брюинз» и «Анахайм Дакс». Гости одержали победу со счётом 4:3 ОТ.
Голы у хозяев забили Чарли Койл, Мэтт Грызлик и Давид Пастрняк. У гостей отличились Радко Гудас, Лео Карлссон, Трой Терри и Мэйсон Мактавиш. Голевую передачу Терри отдал российский защитник Павел Минтюков.
Минтюков провёл на площадке 21 минуту 4 секунды, нанёс два броска и провёл три силовых приёма. Он закончил встречу с показателем полезности «+1». Другой российский защитник «Анахайма» Илья Любушкин отыграл 13 минут 18 секунд. Он нанёс один бросок, сделал два «хита» и закончил матч с показателем «-1» по системе «плюс-минус».
НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Гудас (Вааканайнен, Строум) – 15:00 1:1 Койл (Пастрняк, Макэвой) – 21:41 (pp) 2:1 Грызлик (Макэвой, Пуатра) – 23:01 3:1 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 36:40 3:2 Карлссон (Терри, Кэррик) – 58:05 3:3 Терри (Минтюков) – 59:45 3:4 Мактавиш (Карлссон, ЛаКомбе) – 62:08
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