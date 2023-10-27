Плющев: к сожалению, «Адмирал» в этом сезоне пока выглядит балластом

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал слабое выступление в текущем сезоне КХЛ владивостокского «Адмирала», занимающего последнее место в общей таблице лиги.

«Недавно «Витязь» победил во Владивостоке. Хозяевам не помог даже подъём-переворот, когда в отставку был отправлен Вадим Аверкин, набиравший команду. К сожалению, «Адмирал» в этом сезоне пока выглядит балластом.

Стало ли такое выступление «Адмирала» сюрпризом? И да, и нет. В прошлом сезоне мне понравилась работа тренера Тамбиева — никакого сравнения с латвийским соотечественником из «Куньлуня» Игнатьевым тут нет. У «Адмирала» было своё лицо, он эффективно играл на результат. Были надежды на продолжение этой интересной истории. Но летом команда потеряла лидеров, за что, видимо, сейчас и ответил Аверкин. Теперь, когда менеджера убрали, за всё в ответе Тамбиев. Больше никакие отговорки не принимаются. Вообще ситуация в «Адмирале» выглядит неожиданной. Обычно в КХЛ крайним оказывается тренер, а тут жертвой стал менеджер. Это что-то новенькое», — цитирует Плющева Russia-hockey.ru.