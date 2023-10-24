«Адмирал» объявил об уходе спортивного директора Вадима Аверкина

«Адмирал» в своём официальном телеграм-канале объявил об уходе спортивного директора Вадима Аверкина.

Вадим Аверкин покидает пост спортивного директора ХК «Адмирал».

«Мы благодарим Вадима Игоревича за проделанную работу и желаем успехов во всех начинаниях», — говорится в сообщении.

Напомним, специалист занимал свой пост в «Адмирале» с мая 2021 года. В нынешнем сезоне дальневосточная команда находится на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ. У клуба из Владивостока после 19 сыгранных встреч всего лишь 12 очков. «Адмирал» потерпел шесть поражений подряд в последних матчах.

В прошлом сезоне команда вышла в плей-офф и смогла добраться до второго раунда.