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Звезда «Колорадо» поделился мнением о Ничушкине после скандала с пьяной женщиной

Звезда «Колорадо» поделился мнением о Ничушкине после скандала с пьяной женщиной
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Нападающий, звезда и лидер «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен поделился мнением о российском форварде Валерии Ничушкине. Финн рассказал, как в команде приняли хоккеиста после скандала в минувшем плей-офф.

«Этот вопрос уже решён внутри команды. Это в прошлом, и об этом больше не говорят. Хорошо, что Валерий вернулся в команду.

Вэл — топ-игрок. Это парень, который играет в первых звеньях по 20 минут за матч. Важный игрок для нас. В команде всё хорошо, и мы готовимся к новому сезону», — приводит слова Рантанена Iltalehti.

Напомним, во время плей-офф в номере Ничушкина была обнаружена пьяная женщина. После этого хоккеист покинул расположение команды и более не играл. В прессе возникали различные слухи, но конкретных комментариев не поступало ни от команды, ни от самого Ничушкина.

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