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Хет-трик Теуво Терявяйнена помог «Каролине» обыграть «Сан-Хосе Шаркс», у Орлова передача

Хет-трик Теуво Терявяйнена помог «Каролине» обыграть «Сан-Хосе Шаркс», у Орлова передача
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Сегодня, 28 октября, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

В составе «Каролины» хет-трик оформил финский нападающий Теуво Терявяйнен. На счету российского защитника Дмитрия Орлова голевая передача.

«Сан-Хосе» проиграл все матчи на старте сезона НХЛ и занимает последнее 16 место в Западной конференции с одним очком. «Каролина» расположилась на шестой строчке в Восточной конференции, набрав десять очков в девяти матчах.

Следующий матч «Сан-Хосе» проведёт с «Вашингтон Кэпиталз», а «Каролина» сыграет с «Филадельфия Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Терявяйнен (Джарвис, Ахо) – 06:10 (pp)     2:0 Терявяйнен (Орлов, Чатфилд) – 15:10     3:0 Терявяйнен (Джарвис, Ахо) – 46:06    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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