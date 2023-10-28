Хет-трик Теуво Терявяйнена помог «Каролине» обыграть «Сан-Хосе Шаркс», у Орлова передача

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Сегодня, 28 октября, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

В составе «Каролины» хет-трик оформил финский нападающий Теуво Терявяйнен. На счету российского защитника Дмитрия Орлова голевая передача.

«Сан-Хосе» проиграл все матчи на старте сезона НХЛ и занимает последнее 16 место в Западной конференции с одним очком. «Каролина» расположилась на шестой строчке в Восточной конференции, набрав десять очков в девяти матчах.

Следующий матч «Сан-Хосе» проведёт с «Вашингтон Кэпиталз», а «Каролина» сыграет с «Филадельфия Флайерз».

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