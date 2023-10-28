Канадский защитник «Салавата Юлаева» Николя Мелош дебютирует в КХЛ в матче с «Динамо»

Сегодня в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и московским «Динамо». Матч начнётся в 14:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 октября 2023, суббота. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Стали известны стартовые составы команд. Примечательно, что в этом матче дебютирует в КХЛ канадский защитник «Салавата Юлаева» Николя Мелош. Канадец заявлен во второй паре обороны с Михаилом Науменковым.

Фото: пресс-служба «Салавата Юлаева»

Мелош — праворукий защитник. Канадец был задрафтован «Колорадо Эвеланш» в 2015 году во втором раунде под общим 40-м номером. В Национальной хоккейной лиге защитник играл за «Сан-Хосе Шаркс». Всего в НХЛ на его счету 57 матчей, в которых он забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач при общем показателе полезности «-16» и 39 штрафных минутах.

Большую часть карьеры Мелош провёл в АХЛ, выступая за «Сан-Антонио Рэмпейдж» (2017/2018), «Колорадо Иглз» (2018/2019), «Сан-Хосе Барракуда» (2019–2022) и «Калгари Рэнглерз» (2022/2023).