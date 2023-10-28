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Главный тренер «Салавата» ответил на вопрос, куда пропала результативность команды

Главный тренер «Салавата» ответил на вопрос, куда пропала результативность команды
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался после поражения в матче с московским «Динамо» (1:2).

«Куда пропала результативность? Надо быть более агрессивными. Но, опять же, вот не хватает свежести, чтобы туда полезть. После «Витязя», где мы нафеерили, потом у нас получается спад в плане голов. Моменты есть, но пока именно в концовке не хватает этого хладнокровия для того, чтобы забивать.

Дебют Мелоша? Для первой игры неплохо. Парень давно не играл и провёл только одну тренировку с командой, да и то вчера занятие было лёгким и восстановительным. Не было смысла проводить полноценную тренировку после пяти матчей подряд», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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