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Дубль Ткачёва помог «Трактору» одержать домашнюю победу над «Куньлунем»

Дубль Ткачёва помог «Трактору» одержать домашнюю победу над «Куньлунем»
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В Челябинске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 28-й секунде первого периода Максим Шабанов с передач Данила Юртайкина и Владимира Ткачёва открыл счёт в матче. Спустя две минуты Никита Тертышный с передачи Мэдисона Боуи удвоил преимущество хозяев. На 17-й минуте периода Владимир Ткачёв с передач Максима Шабанова и Сергея Телегина сделал счёт 3:0.

На 15-й минуте второго периода Девин Броссо с передач Брэндона Ипа и Люка Локхарта размочил счёт в матче.

В начале третьего периода Девин Броссо с передач Райана Меркли и Брэндона Ипа сократил отставание в счёте до минимума. На 14-й минуте периода Владимир Ткачёв с передач Виктора Антипина и Максима Шабанова забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На 17-й минуте периода Чарльз Робинсон с передач Сергея Калинина и Никиты Сошникова сделал счёт 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Шабанов (Юртайкин, Ткачёв) – 00:28 (5x5)     2:0 Тертышный (Боуи) – 02:20 (5x5)     3:0 Ткачёв (Шабанов, Телегин) – 16:01 (5x4)     3:1 Броссо (Ип, Локхарт) – 34:36 (5x5)     3:2 Броссо (Меркли, Ип) – 41:16 (4x3)     4:2 Ткачёв (Антипин, Шабанов) – 53:46 (5x5)     5:2 Робинсон (Калинин, Сошников) – 56:21 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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