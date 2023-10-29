Дубль Ткачёва помог «Трактору» одержать домашнюю победу над «Куньлунем»

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В Челябинске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 28-й секунде первого периода Максим Шабанов с передач Данила Юртайкина и Владимира Ткачёва открыл счёт в матче. Спустя две минуты Никита Тертышный с передачи Мэдисона Боуи удвоил преимущество хозяев. На 17-й минуте периода Владимир Ткачёв с передач Максима Шабанова и Сергея Телегина сделал счёт 3:0.

На 15-й минуте второго периода Девин Броссо с передач Брэндона Ипа и Люка Локхарта размочил счёт в матче.

В начале третьего периода Девин Броссо с передач Райана Меркли и Брэндона Ипа сократил отставание в счёте до минимума. На 14-й минуте периода Владимир Ткачёв с передач Виктора Антипина и Максима Шабанова забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На 17-й минуте периода Чарльз Робинсон с передач Сергея Калинина и Никиты Сошникова сделал счёт 5:2.

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