КХЛ назвала имена лучших хоккеистов восьмой игровой недели сезона-2023/2024

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков восьмой недели сезона-2023/2024.

Лучшим вратарём в третий раз в карьере признан Александр Самонов («Салават Юлаев»), одержавший одну победу в трёх матчах недели. По воротам Самонова было нанесено 86 бросков (28,7 в среднем за игру), из которых он отразил 96,51% (лучший результат недели). Коэффициент надёжности составил 1,02. Самонов дважды признавался лучшим вратарём недели в составе СКА.

Лучшим защитником в пятый раз в карьере и во второй раз в сезоне признан Александр Никишин (СКА), набравший 8 (2+6) очков в трёх матчах недели. Никишин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1». На его счету также пять силовых приёмов, три заблокированных броска. Все пять раз Никишин признавался лучшим защитником недели в составе СКА.

Лучшим нападающим во второй раз в карьере признан Максим Шабанов («Трактор»), набравший 6 (3+3) очков в четырёх матча недели. Шабанов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». Шайба в матче с «Металлургом» (4:2) стала победной для его команды, на его счету также пять силовых приёмов, один блокированный бросок и три отбора шайбы.

Лучшим новичком во второй раз в карьере признан Никита Артамонов («Торпедо»), набравший 4 (2+2) очка в трёх матчах недели. Все четыре очка он набрал в игре с «Автомобилистом» (4:2), в которой установил рекорд для игроков, которым не исполнилось 18 лет, по очкам за одну игру. На счету Артамонова также один силовой приём и два блокированных броска.