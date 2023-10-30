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Рейтинг тренеров КХЛ: Браташ творит сенсацию с «Ладой», Разин и Кравец падают вниз

Рейтинг тренеров КХЛ: Браташ творит сенсацию с «Ладой», Разин и Кравец падают вниз
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем выпуске рейтинга.

1 (12)Олег Браташ«Лада»
2 (1)Алексей Жамнов«Спартак»
3 (8)Алексей Кудашов«Динамо» М
4 (4)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
5 (5)Дэвид Немировски«Сибирь»
6 (2)Зинэтула Билялетдинов«Ак Барс»
7 (9)Игорь Ларионов«Торпедо»
8 (7)Игорь Никитин«Локомотив»
9 (3)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
10 (11)Алексей Заварухин«Трактор»
11 (14)Сергей ФёдоровЦСКА
12 (15)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
13 (13)Роман РотенбергСКА
14 (6)Андрей Разин«Металлург»
15 (10)Михаил Кравец«Авангард»
16 (16)Николай Заварухин«Автомобилист»
17 (19)Андрей Козырев«Северсталь»
18 (21)Дмитрий КокоревХК «Сочи»
19 (17)Андрей Мартемьянов«Амур»
20 (20)Дмитрий Рябыкин«Витязь»
21 (22)Виктор Игнатьев«Куньлунь»
22 (18)Галым Мамбеталиев«Барыс»
23 (23)Леонид Тамбиев«Адмирал»
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