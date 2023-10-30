Рейтинг тренеров КХЛ: Браташ творит сенсацию с «Ладой», Разин и Кравец падают вниз

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем выпуске рейтинга.