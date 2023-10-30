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Форвард «Сибири» с кулаками набросился на игрока «Витязя» после грубого силового на Беке

Форвард «Сибири» с кулаками набросился на игрока «Витязя» после грубого силового на Беке
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Нападающий «Витязя» Егор Зубов поучаствовал в потасовке в матче с «Сибирью».

На 36-й минуте форвард подмосковной команды у борта на синей линии применил грубый силовой приём против капитана новосибирцев Тейлора Бека, который рухнул на лёд. Нападающий «Сибири» Иван Климович накинулся на Зубова с кулаками. В эпизод пришлось вмешаться судьям. Климович получил две минуты за грубость, Зубов — два малых штрафа за толчок на борт и грубость.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала подмосковный «Витязь». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

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