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«Сибирь» в конце третьего периода отыгралась и вырвала победу у «Витязя» по буллитам

«Сибирь» в конце третьего периода отыгралась и вырвала победу у «Витязя» по буллитам
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала подмосковный «Витязь». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2023, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Б
Витязь
Московская область
1:0 Аланов (Бутузов, Бек) – 28:11 (5x3)     1:1 Яремчук (Педан, Галузин) – 39:26 (5x4)     1:2 Кара (Угольников, Яремчук) – 52:08 (5x4)     2:2 Ахияров (Бек) – 57:12 (5x5)     3:2 Шашков – 65:00    

Первый период завершился без голов. На 29-й минуте Егор Аланов в формате «пять на три» вывел новосибирцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Владимир Бутузов и Тейлор Бек. На 32-й минуте Владислав Кара сравнял счёт. На последней минуте второго периода Александр Яремчук, реализовав большинство, вывел вперёд гостей. На 58-й минуте Тимур Ахияров с передачи Тейлора Бека сравнял счёт. Победу новосибирцам в серии буллитов принёс Никита Шашков.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 2 ноября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Витязь» 4 ноября примет СКА.

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