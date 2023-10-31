«Торпедо» произвело обмен с «Северсталью»

«Торпедо» в официальном телеграм-канале объявило об обмене с «Северсталью».

Отмечается, что нижегородскую команду покинул 20-летний защитник Глеб Иванов. В обмен «Торпедо» получило от «Северстали» денежную компенсацию.

«Благодарим защитника за игру в командах системы «Торпедо» и желаем дальнейших спортивных успехов!» — говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом сезоне в составе нижегородской команды Иванов принял участие в 59 встречах, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач, заработав шесть очков при показателе полезности «-8». Кроме того, защитник помог нижегородской «Чайке» завоевать Кубок Харламова — 2023. В текущем сезоне в составе «Торпедо» на его счету один проведённый матч.