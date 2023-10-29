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«Барыс» потерпел третье поражение подряд, уступив «Торпедо» в домашнем матче

«Барыс» потерпел третье поражение подряд, уступив «Торпедо» в домашнем матче
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Торпедо». Победу одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Фирстов (Орлов, Марин) – 15:34 (5x5)     0:2 Виноградов (Фирстов) – 26:40 (5x5)     1:2 Муратов (Савицкий) – 43:49 (5x5)    

Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Ещё один гол нижегородцев на счету Егора Виноградова. Ворота команд защищали голкиперы Андрей Шустов и Адам Гуска. Единственный гол за «Барыс» забил Батырлан Муратов.

«Барыс» потерпел третье поражение подряд и в следующем матче встретится с «Металлургом» в Магнитогорске. «Торпедо» победило во втором матче кряду и в следующем матче сыграет с «Авангардом» в Омске.

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