Плющев: Мозякин в будущем может возглавить клуб КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил назначение олимпийского чемпиона Сергея Мозякина помощником главного тренера в «Металлурге».

«Он опытный игрок, был одним из лучших нападающих в КХЛ, всегда признавался самым умно играющим хоккеистом на площадке. Я думаю, ему есть чем поделиться с ребятами на площадке, авторитет у него перед магнитогорцами достаточно высокий. Поэтому можно ему пожелать удач на новом поприще.

Если у него будет желание, если ему понравится эта работа и он почувствует в себе кураж, который необходим любому тренеру, и если он ещё будет немножечко изучать те азы, которые могут дать только теоретические знания, то сможет стать главным тренером в одном из клубов КХЛ», — цитирует Плющева «РИА Новости Спорт».