«Северсталь» в гостях одолела «Динамо» и прервала трёхматчевую победную серию минчан

В Минске завершился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Динамо» принимало череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 11-й минуте первого периода Сергей Кузнецов с передач Никиты Смирнова и Егора Борикова открыл счёт в матче.

На 13-й минуте второго периода Михаил Ильин с передач Михаила Тихонова и Данила Аймурзина восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Данил Аймурзин с передач Руслана Абросимова и Ильи Иванцова вывел череповецкий клуб вперёд.

В следующей игре Фонбет Чемпионата КХЛ минское «Динамо» сыграет в гостях с «Локомотивом». «Северсталь» сыграет в Тольятти с «Ладой». Обе встречи состоятся 2 ноября.