«Северсталь» в гостях одолела «Динамо» и прервала трёхматчевую победную серию минчан
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В Минске завершился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Динамо» принимало череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 11-й минуте первого периода Сергей Кузнецов с передач Никиты Смирнова и Егора Борикова открыл счёт в матче.
На 13-й минуте второго периода Михаил Ильин с передач Михаила Тихонова и Данила Аймурзина восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Данил Аймурзин с передач Руслана Абросимова и Ильи Иванцова вывел череповецкий клуб вперёд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2023, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Кузнецов (Смирнов, Бориков) – 10:35 (5x5) 1:1 Ильин (Тихонов, Аймурзин) – 32:43 (5x5) 1:2 Аймурзин (Абросимов, Иванцов) – 35:18 (5x4)
В следующей игре Фонбет Чемпионата КХЛ минское «Динамо» сыграет в гостях с «Локомотивом». «Северсталь» сыграет в Тольятти с «Ладой». Обе встречи состоятся 2 ноября.
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