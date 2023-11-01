Боуи — об арене КХЛ в Омске: было ощущение, что я играю в Монреале

Защитник «Трактора» Мэдисон Боуи поделился мнением о новых аренах в КХЛ и сравнил омскую с «Белл Центром» в Монреале.

«Новые арены в Омске и других городах КХЛ? Да, в Омске потрясающий стадион — было чувство, что я вернулся домой и играю в «Белл Центре» в Монреале. Когда я только переезжал в КХЛ, то не знал, чего ожидать, но пока все арены, на которых я играл, были классными — радует атмосфера на трибунах, то, как страстно болеют фанаты. Благодаря им было сложно играть в Челябинске, когда я приезжал сюда с «Динамо», раздевалка здесь соответствует уровню НХЛ, и есть ощущение, что ты не покидал дома — сказал Боуи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мэдисоном Боуи читайте на «Чемпионате»: