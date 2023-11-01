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Трактор — Адмирал. Прямая трансляция
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«Адмирал» обменял в «Дизель» нападающего Максима Колмыкова

«Адмирал» обменял в «Дизель» нападающего Максима Колмыкова
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«Адмирал» и «Дизель» (ВХЛ) произвели обмен, в результате которого нападающий Максим Колмыков переходит в стан пензенской команды, а приморцы получают денежную компенсацию.

Кроме этого, «Адмирал» и ЦСКА досрочно расторгли договор аренды нападающего Никиты Шалышкина. Хоккеист возвращается в систему московской команды.

В текущем сезоне Колмыков провёл за «Адмирал» четыре матча без набранных очков с показателем полезности «-2». Всего в КХЛ 24-летний форвард провёл 79 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 14 результативных передач с показателем полезности «+4».

В ВХЛ Колмыков провёл 163 матча, в которых набрал 63 (25+38) очка.

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