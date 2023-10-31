Московское «Динамо» обменяло нападающего в «Адмирал»

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило об обмене с «Адмиралом».

Отмечается, что 28-летний нападающий Егор Морозов стал игроком дальневосточной команды. Бело-голубые получили денежную компенсацию.

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит Егора за работу и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Напомним, Егор Морозов родился 23 апреля 1995 года в Тольятти, он является воспитанником тольяттинского хоккея. В 2007 году нападающий присоединился к молодёжной команде «Ак Барса». Там Морозов отыграл три года. В 2013 году форвард заключил трёхлетнее соглашение с донецким «Донбассом». После этого Морозов перешёл в «Сочи». С 2019 года Егор выступал за череповецкую «Северсталь». В стане динамовцев форвард оказался после перехода из «Северстали» в межсезонье. В нынешнем сезоне нападающий в составе «Динамо» за 11 матчей не набрал очков при показателе полезности «-1» и четырёх минутах штрафа.