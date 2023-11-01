Нападающий «Нефтехимика»: не замечал, что в нашем хоккее стало меньше жёсткости

Нападающий «Нефтехимика» Владимир Брюквин высказался об уровне силовой борьбы в Континентальной хоккейной лиге и заявил, что не видит падения жёсткости в матчах лиги.

«Не замечал, что в нашем хоккее стало меньше жёсткости. В КХЛ есть ребята, которые подраться могут, за партнёра заступиться. Такие люди нужны. Понятие «тафгай» в лиге пропало, все с шайбой играют. Но не скажу, что стало меньше силовой борьбы», — приводит слова Брюквина Legalbet.

В текущем сезоне нападающий провёл в составе «Нефтехимика» 24 матча, забросил три шайбы и сделал шесть голевых передач. Нижнекамская команда после 24 игр в регулярке идёт на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.