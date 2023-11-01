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Оши — о Бекстрёме: моя карьера возродилась, потому что он был моим центром

Оши — о Бекстрёме: моя карьера возродилась, потому что он был моим центром
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал решение форварда Никласа Бекстрёма прекратить выступления за команду на неопределённый срок из-за травмы.

«Моя карьера возродилась, потому что он был моим центром. Я знаю, что есть ещё пара парней, которые могут сказать то же самое», — приводит слова Оши журналистка Кэти Адлер в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, сегодня Бекстрём заявил, что на неопределённый срок прекращает выступления за «Вашингтон Кэпиталз» из-за травмы. В середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата – 2022/2023. В текущем сезоне швед провёл восемь матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

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