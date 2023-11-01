«Я был в шоке». Овечкин — о решении Бекстрёма временно прекратить выступления

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что решение нападающего Никласа Бекстрёма прекратить выступления за команду на неопределённый срок из-за травмы было для российского форварда «шоком».

«Честно говоря, я был в шоке, когда услышал это сегодня. Он мой друг, мой товарищ по команде, и если посмотреть, насколько он эмоционален, это тяжёлая ситуация», — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Сильбер в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, сегодня Бекстрём заявил, что на неопределённый срок прекращает выступления за «Вашингтон Кэпиталз» из-за травмы. В середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата – 2022/2023. В текущем сезоне швед провёл восемь матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.