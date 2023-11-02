Генменеджер «Трактора» рассказал, когда может измениться статус тренера команды Заварухина

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал, ищет ли клуб нового наставника для команды. После отставки Анвара Гатиятулина исполняющим обязанности главного тренера является Алексей Заварухин.

«На какой срок распространится кредит доверия Алексея Заварухина? Мы посмотрим на результаты этой домашней серии. Исходя из этого, станет понятно, будем ли мы делать ставку на Алексея Борисовича или рассматривать кого-то ещё.

Были ли переговоры с другими тренерами? Мой приоритет в том, чтобы команда заиграла при Алексее Борисовиче в тот хоккей, который нам нужно. Если тренерский штаб будет добиваться результата и ребята будут понимать, что от них требуется, то мы никого не станем смотреть на стороне. Но всегда нужно иметь план Б.

Почему именно Алексей Заварухин стал и. о. главного тренера? В прошлом сезоне он уже имел опыт экстренного назначения на должность исполняющего обязанности, и так быстро было не найти кандидата. Поэтому выбор пал на Алексея. Посмотрим, как он справится с такой стрессовой ситуацией. Всё в его руках. Заварухин – челябинский воспитанник, и ему дали хороший шанс, чтобы он им воспользовался. Мы с Иваном Анатольевичем Савиным будем ему в этом помогать», — цитирует Волкова «РБ Спорт».