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Алексей Заварухин ответил на вопрос о своих амбициях на роль главного тренера «Трактора»

Алексей Заварухин ответил на вопрос о своих амбициях на роль главного тренера «Трактора»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин высказался после победы в матче с «Авангардом» (4:1). Это была первая встреча челябинцев после увольнения Анвара Гатиятулина.

«Мои амбиции? Мой разговор с руководством после назначения исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» останется тайной. Но, как говорится, любой солдат хочет стать генералом. Тут всё будет зависеть от результатов команды. Наверное, если бы я был не готов к полноценной роли главного тренера, то мне бы и не дали такую возможность», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

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