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«Не мужской поступок, надеюсь, СМИ не оставят без внимания». Игрок СКА – о драке Зинченко

«Не мужской поступок, надеюсь, СМИ не оставят без внимания». Игрок СКА – о драке Зинченко
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Нападающий СКА Василий Глотов после поражения от «Авангарда» (3:5) рассказал о драке между форвардом омичей Марком Вербой и нападающим армейского клуба Иваном Зинченко.

«Эпизод с дракой? Ребята подрались, игрок «Авангарда» оказался первым на льду, после чего Зинченко тоже начал падать, так как они в сцепке. И потом уже Верба поднялся и по окончанию драки нанёс два или три удара, причём это в момент, когда судьи их пытались разнять. У Зинченко руки были практически связаны, это точно не джентльменский поступок. У них была договорённость заранее, сбросить шлемы, но если до драки они уважали друг друга, то почему такая ситуация произошла? Это не красит хоккей. Надеюсь, что в СМИ это не останется без внимания, это не мужской поступок», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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