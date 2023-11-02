«Могла быть смерть на льду, в КХЛ нет правил!» Ротенберг о драке в матче СКА – «Авангард»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Авангарда» (3:5) прокомментировал драку между форвардом омичей Марком Вербой и нападающим армейского клуба Иваном Зинченко.

«Сегодня вернулись после травмы несколько игроков в состав, им было непросто. Увидели у СКА характер, самоотдачу. Ребята бились до конца. Никаких претензий к команде. Игра есть, результат придёт, будем работать. Прошу команду не критиковать — ребята отдают всё, что могут.

Хочу сейчас отметить вопиющий случай, когда Зинченко чуть не убили на льду. Как это произошло? Идёт драка, хоккейная мужская драка, ребята подрались. Драка закончилась, судьи подъезжают, игрок соперника продолжает бить лежачего в голову. У Зинченко шрам на всю жизнь, а могло быть намного хуже. Шрам на всю жизнь! Если бы он попал ему в висок, то он бы умер. Такие вещи недопустимы в нашей лиге, недопустимо такие вещи допускать нашим судьям! Могла быть смерть на льду. Что дальше будем делать? Кому это нужно? Если идёт драка, судья приезжает и разнимает игроков, а соперник продолжает бить его в голову – это даже не бои без правил, даже на улице такого не происходит! У нас в КХЛ на сегодняшний день нет правил! Все всё видели, народ не обманешь, наша сила в правде! Сейчас уже нужно обращаться всем вместе в любые инстанции, чтобы закончить этот беспредел. У нас Танкова чуть не убили год назад, сейчас Зинченко. Он весь в крови сидит в раздевалке, играть не сможет долгое время», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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