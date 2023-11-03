«В НХЛ уже не дерутся, когда человек упал». Сушинский — о ярком бое Вербы с Зинченко

Чемпион мира, бывший нападающий «Авангарда» и СКА Максим Сушинский оценил эпизод вчерашнего матча между СКА и «Авангардом», в котором после окончания драки Марк Верба ударил лежащего Ивана Зинченко, а линейные арбитры не смогли этому помешать.

«Драка между Вербой и Зинченко? В НХЛ уже не дерутся, когда человек упал. А в целом они оба сняли шлемы, сбросили перчатки, настоящая мужская драка по правилам, без грубости. Они между собой договорились, никто сзади не нападал, даже после боя поблагодарили друг друга. Они дрались не из-за злости, а для того, чтобы завести команды. В концовке Зинченко немного упал на колено, а Верба не сумел вовремя остановиться», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.