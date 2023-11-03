Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В НХЛ уже не дерутся, когда человек упал». Сушинский — о ярком бое Вербы с Зинченко

«В НХЛ уже не дерутся, когда человек упал». Сушинский — о ярком бое Вербы с Зинченко
Комментарии

Чемпион мира, бывший нападающий «Авангарда» и СКА Максим Сушинский оценил эпизод вчерашнего матча между СКА и «Авангардом», в котором после окончания драки Марк Верба ударил лежащего Ивана Зинченко, а линейные арбитры не смогли этому помешать.

«Драка между Вербой и Зинченко? В НХЛ уже не дерутся, когда человек упал. А в целом они оба сняли шлемы, сбросили перчатки, настоящая мужская драка по правилам, без грубости. Они между собой договорились, никто сзади не нападал, даже после боя поблагодарили друг друга. Они дрались не из-за злости, а для того, чтобы завести команды. В концовке Зинченко немного упал на колено, а Верба не сумел вовремя остановиться», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
«Нужно честно играть, сила в правде!» Грандиозный матч СКА — «Авангард» кончился скандалом
«Нужно честно играть, сила в правде!» Грандиозный матч СКА — «Авангард» кончился скандалом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android