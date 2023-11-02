«Нужно честно играть, сила в правде!» Грандиозный матч СКА — «Авангард» кончился скандалом

Хет-трик защитника Шарипзянова выбросил армейцев из зоны плей-офф, но Ротенберг после игры вспомнил только про спорное судейское решение.

Противостояние СКА и «Авангарда» — одно из тех, которое заставляет жалеть о редких встречах команд Запада и Востока в сезоне КХЛ и позволяет поддерживать идею перекрёстного плей-офф. Сегодняшнее же «дерби Газпрома» было полно дополнительных интриг. Тут и первый приезд уроженца Ленинграда Михаила Кравца в Санкт-Петербург в роли главного тренера омичей. И, разумеется, первая встреча «Авангарда» с Сергеем Толчинским и Арсением Грицюком, чей летний переход из стана «ястребов» в СКА оказался максимально резонансным и даже немного скандальным.

Не было сомнений, что обе команды выйдут на площадку «Ледового» максимально заряженными, и не пришлось удивляться, что с первых же секунд пошёл сверхинтенсивный, быстрый и жёсткий хоккей. Быстрый гол мог забить Иван Николишин, но ему не хватило скорости, чтобы нормально убежать на рандеву с Никитой Серебряковым от Толчинского. В целом СКА на первых минутах был напористее и свежее, что логично привело к голу. На восьмой минуте Степан Старков шедеврально завершил грамотный навал хозяев на ворота Андрея Мишурова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Но «Авангард», который на трибунах в Санкт-Петербурге поддерживал огромный фанатский десант, рассредоточенный по всему стадиону, такой поворот не смутил. «Ястребы» выглядели медленнее соперника, но свои моменты создавали, и вскоре Владимир Ткачёв и Райан Спунер организовали момент для Дамира Шарипзянова. Канадец поднял шайбу наверх, а капитан омичей точно щёлкнул в касание. Кто бы знал тогда, что это только начало перформанса лидера обороны «Авангарда».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Во второй половине периода СКА атаковал интереснее и задорнее, но забил «Авангард», и снова лидеры омичей раскатали петербуржскую оборону. Спунер буквально начертил пас на пятак в длинной позиционной атаке, где Рид Буше вчистую выиграл борьбу за позицию у защитника хозяев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На второй период СКА наверняка выходил с мыслью о камбэке, но уже на 35-й секунде «Авангард» забил третий гол. Оборона хозяев вновь крайне легкомысленно отнеслась к Шарипзянову, дав тому бросить без помех, и капитан «ястребов» оформил дубль, снова воспользовавшись выверенной передачей Спунера. Так за период с маленьким хвостиком Дамир забил больше, чем за все предыдущие матчи регулярки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Следующим на авансцену вышел новичок «Авангарда» Марк Верба. Он где-то умудрился зацепиться с Иваном Зинченко, предложил тому драку, а игрок СКА возьми и согласись. Как итог – классическая яркая драка в духе НХЛ 90-х.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Но Верба с Зинченко недолго были героями момента – их затмил грандиозный Шарипзянов. На 28-й минуте поймавший кураж защитник «Авангарда» сыграл в стиле Виктора Хедмана или Эрика Карлссона, оформив хет-трик после великолепной сольной работы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Да что он делает?! Что он делает?!» — воскликнул комментатор матча Олег Мосалёв, но, пожалуй, даже у самого Шарипзянова, оформившего первый хет-трик для защитников «Авангарда» за 11 лет, не было ответа на этот риторический вопрос.

СКА честно пытался не опускать руки, вскоре после четвёртого пропущенного (который, кстати, отправил Серебрякова на скамейку запасных) отбился в меньшинстве и устроил головомойку «Авангарду» в концовке периода. Но тут блестяще себя проявил омский вратарь Андрей Мишуров, а когда он был уже бессилен, Грицюк угодил в перекладину.

Третий период СКА, по ощущениям, полностью провёл в зоне «Авангарда», и тут стоит отдать должное петербуржцам, которые боролись до конца перед своими трибунами даже в такой ситуации в рядовом, в общем-то, матче регулярки. Но забить «ястребам» армейцам удалось только на 55-й минуте и при шести полевых на площадке – Андрей Чивилёв забросил свою первую шайбу за СКА.

Тут уже армейцы с утроенной энергией набросились на «Авангард», заработали первое в матче большинство, но пропустили в пустые ворота от Ивана Николишина. Впрочем, за несколько секунд до пятого омского гола арбитры, пожалуй, прозевали нарушение правил от героя матча Шарипзянова на Бардакове. Захар завёлся и наговорил судьям на удаление до конца игры, а после сирены в послематчевом интервью его поддержал Роман Ротенберг.

ВИДЕО

Сторону СКА понять можно: при колоссальном преимуществе они должны были играть в расстановке «5 на 3» при «-2» по счёту и достаточном времени до сирены, а вместо этого получили в свои пустые ворота решающий гол.

Тем не менее СКА боролся до последнего, снимал вратаря и незадолго до сирены забил ещё один гол. Это Арсений Грицюк забросил бывшей команде. Но на итоговый результат эта шайба никак повлиять не могла, «Авангард» увёз победу из Санкт-Петербурга, а СКА, потерпевший третье поражение подряд, вновь выпал из зоны плей-офф на Западе.