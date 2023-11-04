«Автомобилист» одержал тяжёлую победу над «Нефтехимиком» в матче КХЛ

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Автомобилист» нанёс поражение нижнекамскому «Нефтехимику» (2:1).

Счёт на четвёртой минуте первого периода открыл защитник хозяев Ефим Гуркин. В начале второго периода нападающий нижнекамцев Владимир Брюквин восстановил равновесие. Победу хозяевам принёс гол в большинстве Алексея Макеева за 2.53 до конца основного времени матча. Также ассистентским дублем в этой игре отметился нападающий хозяев Стефан Да Коста.