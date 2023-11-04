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«Автомобилист» одержал тяжёлую победу над «Нефтехимиком» в матче КХЛ

«Автомобилист» одержал тяжёлую победу над «Нефтехимиком» в матче КХЛ
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В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Автомобилист» нанёс поражение нижнекамскому «Нефтехимику» (2:1).

Счёт на четвёртой минуте первого периода открыл защитник хозяев Ефим Гуркин. В начале второго периода нападающий нижнекамцев Владимир Брюквин восстановил равновесие. Победу хозяевам принёс гол в большинстве Алексея Макеева за 2.53 до конца основного времени матча. Также ассистентским дублем в этой игре отметился нападающий хозяев Стефан Да Коста.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2023, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Гуркин (Да Коста, Романцев) – 03:34 (5x5)     1:1 Брюквин (Соколов, Сидоров) – 22:29 (5x5)     2:1 Макеев (Да Коста, Блэкер) – 57:07 (5x4)    
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