19-летний вратарь СКА Мойсевич совершил сейв в стиле скорпиона

В Балашихе завершился матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором санкт-петербургский СКА одержал победу над местным «Витязем» (3:2 Б).

Вратарь гостей Никита Серебряков был заменён после того, как пропустил две шайбы к восьмой минуте первого периода. Вместо Никиты ворота клуба с берегов Невы вышел защищать Павел Мойсевич, который не только оставил свои ворота в неприкосновенности, но и запомнился впечатляющим сейвом в стиле скорпиона в послематчевой серии буллитов.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео сейва молодого голкипера.

СКА прервал серию неудач, которая перед этим матчем насчитывала три игры. Армейцы набирают 26 очков и возвращаются в зону плей-офф Западной конференции, располагаясь на седьмой строчке. «Витязь» замыкает таблицу Запада с 18 очками.