Гол Торопченко стал победным для «Сент-Луиса» в матче с «Монреалем»

«Сент-Луис Блюз» победили «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 6:3. Игра прошла на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе.

Российский форвард «Блюз» Алексей Торопченко забросил победную четвёртую шайбу своей команды, ему ассистировал соотечественник Павел Бучневич. Также голы у хозяев забили Джордан Кайру, Роберт Томас, Брэндон Саад, Брэйден Шенн и Каспери Капанен. У гостей отличились Юрай Слафковски, Брендан Галлахер и Ник Судзуки.

Торопченко провёл на площадке 15 минут 11 секунд, нанёс два броска и заработал «+1» по системе «плюс-минус». Бучневич сыграл 18 минут 16 секунд, нанёс два броска, сделал два хита и закончил встречу с показателем полезности «+3».