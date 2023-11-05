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Гол Торопченко стал победным для «Сент-Луиса» в матче с «Монреалем»

Гол Торопченко стал победным для «Сент-Луиса» в матче с «Монреалем»
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«Сент-Луис Блюз» победили «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 6:3. Игра прошла на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе.

Российский форвард «Блюз» Алексей Торопченко забросил победную четвёртую шайбу своей команды, ему ассистировал соотечественник Павел Бучневич. Также голы у хозяев забили Джордан Кайру, Роберт Томас, Брэндон Саад, Брэйден Шенн и Каспери Капанен. У гостей отличились Юрай Слафковски, Брендан Галлахер и Ник Судзуки.

Торопченко провёл на площадке 15 минут 11 секунд, нанёс два броска и заработал «+1» по системе «плюс-минус». Бучневич сыграл 18 минут 16 секунд, нанёс два броска, сделал два хита и закончил встречу с показателем полезности «+3».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Кайру (Шенн) – 01:24     1:1 Слафковски (Ньюхук, Галлахер) – 04:01 (pp)     2:1 Томас (Фолк) – 16:37     3:1 Саад (Кайру, Шенн) – 33:03     3:2 Галлахер (Монахан) – 34:48     4:2 Торопченко – 42:50 (sh)     5:2 Шенн (Кайру, Саад) – 45:53     6:2 Капанен (Томас) – 56:00     6:3 Судзуки (Кофилд, Мэтисон) – 58:32    
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