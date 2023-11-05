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«Сан-Хосе» во втором матче подряд пропустил 10 шайб. Евгений Малкин оформил дубль

«Сан-Хосе» во втором матче подряд пропустил 10 шайб. Евгений Малкин оформил дубль
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился со счётом 10:2 в пользу команды Майка Салливана.

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст, набравший 5 (1+4) очков. Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился дублем. Также по дублю в составе победителей оформили Райлли Смит и Джейк Гюнцель. Ещё по голу забили Крис Летанг, Винни Хиностроза и Мэттью Ньето. У «Шаркс» отличились Энтони Дюклер и Джейкоб Макдональд.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 10
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Смит (Карлссон, Гюнцель) – 01:30 (pp)     0:2 Смит (Петтерссон, Раст) – 12:55     0:3 Гюнцель (Раст, Жозеф) – 23:21     0:4 Хиностроза – 24:26     1:4 Дюклер (Гертл, Макдональд) – 28:34 (pp)     1:5 Малкин (Смит, Ракелль) – 29:12     1:6 Летанг (Кросби, Раст) – 29:27     1:7 Ньето (Аччари, Хиностроза) – 31:53     1:8 Раст (Гюнцель, Карлссон) – 40:49     2:8 Макдональд (Гертл, Дюклер) – 49:20 (pp)     2:9 Малкин (Смит, Ракелль) – 51:02 (pp)     2:10 Гюнцель – 52:10    

Примечательно, что «Шаркс» в нынешнем сезоне НХЛ до сих пор не одержали ни одной победы. Сегодня американская команда потерпела 11-е поражение подряд, при этом во второй игре кряду пропустив 10 шайб в одном матче. В предыдущей игре «Шаркс» были разгромлены «Ванкувер Кэнакс» (1:10).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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