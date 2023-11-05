«Сан-Хосе» во втором матче подряд пропустил 10 шайб. Евгений Малкин оформил дубль

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился со счётом 10:2 в пользу команды Майка Салливана.

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст, набравший 5 (1+4) очков. Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился дублем. Также по дублю в составе победителей оформили Райлли Смит и Джейк Гюнцель. Ещё по голу забили Крис Летанг, Винни Хиностроза и Мэттью Ньето. У «Шаркс» отличились Энтони Дюклер и Джейкоб Макдональд.

Примечательно, что «Шаркс» в нынешнем сезоне НХЛ до сих пор не одержали ни одной победы. Сегодня американская команда потерпела 11-е поражение подряд, при этом во второй игре кряду пропустив 10 шайб в одном матче. В предыдущей игре «Шаркс» были разгромлены «Ванкувер Кэнакс» (1:10).

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