Исторический погром худшего клуба НХЛ! Россияне приняли участие в избиении бедовых «акул»

Американский клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» в нынешнем сезоне рискует установить худший результат в истории организации по набранным очкам в регулярном чемпионате. Команда Дэвида Куинна начала регулярку с девяти поражений подряд, успев на этом отрезке разжиться всего одним очком за переход в овертайм встречи с «Колорадо Эвеланш».

Тот матч состоялся ещё 15 октября – практически на самом старте сезона – и с тех пор «акулы» не набрали ни одного балла в турнирную таблицу. Но минувшей ночью «Шаркс» вписали по-настоящему позорную страницу в историю клуба, потерпев самое унизительное поражение на домашнем льду за всё время существования организации. А ведь клуб был основан ещё в 1991 году, и с того момента прошло уже 32 года.

Матч с «Ванкувер» начался с четырёхминутного удаления немецкого форварда «Сан-Хосе» Нико Штурма. 28-летний нападающий предоставил «Кэнакс» возможность сыграть в большинстве уже на самом старте первого периода – и этим шансом гости воспользовались на 100%, реализовав оба малых штрафа. Отличились Брок Бёзер и Джей Ти Миллер, продливший серию с заброшенными шайбами до четырёх матчей.

Спустя четыре минуты отличился защитник «Кэнакс» Куинн Хьюз, а в концовке периода Бёзер реализовал ещё одно большинство и оформил дубль. В начале второго периода к избиению бедового соперника подключились и россияне. Уже на второй минуте отрезка свой третий гол в нынешнем сезоне забил Илья Михеев, пропустивший значительную часть прошлого сезона из-за тяжёлой травмы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А ещё через шесть с половиной минут отличился и Андрей Кузьменко. Российский форвард с близкого расстояния переиграл голкипера «Шаркс» Каапо Кяхкёнена, после чего по инерции верхней частью бедра задел голову финского вратаря. 27-летнему вратарю и без того, скорее всего, потребовалась бы замена, ведь он смог отразить лишь 13 бросков из 19. Но после контакта с головой у тренерского и медицинского штаба «акул» не осталось иных вариантов – и доигрывать встречу на последнем рубеже «Шаркс» пришлось Маккензи Блэквуду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако замена вратаря ничего не изменила в ходе матча. Шайбы одна за одной продолжали влетать в ворота «Шаркс». Ещё до перерыва отличились Сэм Лафферти и Пиус Зутер, а в заключительной 20-минутке личную статистику значительно улучшил Энтони Бовиллье, отличившийся дважды подряд. Шайба Фабиана Зеттерлунда могла только немного испортить настроение Тэтчеру Демко, который лишился матча «на ноль». Итоговые 10:1 в пользу «Ванкувера».

Самым результативным игроком встречи стал защитник Хьюз, набравший 5 (1+4) очков. По три очка набрали Бёзер (2+1), Миллер (1+2) и Элиас Петтерссон (0+3). Кузьменко завершил встречу с 2 (1+1) очками, а Михеев с одним голом. Канадскому клубу не хватило одного гола для повторения своего рекорда по их числу за одну игру (11, 1971, 1986 и 1992 годы). Команда Рика Токкета лидирует в лиге по количеству заброшенных шайб (46).

Что касается «Сан-Хосе», то поражение от «Кэнакс» стало крупнейшим в истории «Шаркс» в XXI веке, а также крупнейшим домашним за всё время выступлений в лиге. Ранее антирекордным в текущем столетии был матч с «Нэшвиллом» (0:8) в сезоне-2021/2022. Крупнейшее поражение в истории «Сан-Хосе» потерпел в сезоне-1992/1993 – в гостевом матче с «Калгари» (1:13).

«Самое позорное поражение за всю мою карьеру в клубе», — резюмировал итог матча нападающий «Шаркс» Томаш Гертл, выступающий за команду с 2013 года.

10 матчей «Шаркс» без побед на старте сезона – 10-й случай в истории НХЛ. У калифорнийцев теперь две серии в этой десятке – в сезоне-1995/1996 клуб одержал первую победу только в 12-м матче регулярки. Антирекорд удерживают «Рейнджерс» (15 игр без побед на старте сезона-1943/1944). Но, глядя на текущее состояние «Шаркс» на фоне других команд лиги, охотно верится, что «Сан-Хосе» в своём нынешнем виде может переписать все антирекорды в истории НХЛ.