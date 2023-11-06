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Эндрю Манжиапане дисквалифицирован на один матч за приём на Джареде Макканне

Эндрю Манжиапане дисквалифицирован на один матч за приём на Джареде Макканне
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Нападающий «Калгари Флэймз» Эндрю Манжиапане дисквалифицирован на один матч без сохранения заработной платы, сообщил департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

5 ноября в матче с «Сиэтл Кракен» в пером периоде 27-летний канадец совершил жесткий приём клюшкой на нападающем Джареде Макканне. Манжиапане сверху нанес удар клюшкой по лежачему сопернику, после чего Макканне ударился лицом об лёд. За это нападающий «Калгари» был наказан игровым штрафом.

Кроме одноматчевой дисквалификации, Манжиапане также должен будет выплатить штраф в размере $30 208, 33 тыс. Эти деньги пойдут в Фонд помощи игрокам в чрезвычайных ситуациях.

В нынешнем сезоне Манжиапане сыграл 11 матчей, забросил 4 шайбы и отдал 3 голевых передачи.
После 11 матчей «Калгари» занимает 14 место в Западной конференции с 7 очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Бьёркстранд (Шульц, Гурд) – 09:56 (pp)     1:1 Pospisil (Кадри, Дюбе) – 13:59     2:1 Толванен (Гурд, Шор) – 16:22     2:2 Ханифин (Юбердо, Зари) – 39:00 (pp)     2:3 Шарангович (Задоров, Десимоне) – 41:33     2:4 Баклунд (Дьюр, Грир) – 44:00     3:4 Шварц (Бенирс, Данн) – 58:29     3:5 Баклунд – 59:12     3:6 Андерссон – 59:39    
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