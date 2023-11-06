The Hockey News: Минтюков закладывает прочную основу для получения «Колдер Трофи»

Журналист Джейкоб Столлер в статье на сайте The Hockey News оценил успешную игру российского защитника «Анахайм Дакс» Павла Минтюкова.

«Любители перспектив всегда обращали внимание на Павла Минтюкова. Однако никто не мог предсказать, что его дебютный год будет настолько удачным. 10-й номер драфта 2022 года закладывает прочную основу для получения «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона в НХЛ. — Прим. «Чемпионата»).

Самым удивительным элементом является то, насколько зрелым выглядит его выступление. Российский защитник может не только вести игру в большинстве и проводить атаки на высоком уровне, но он также одарён при игре в меньшинстве», — сказано в статье.

Павел Минтюков в текущем сезоне набрал 8 (1+7) результативных баллов.