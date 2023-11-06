Форвард «Амура» Коршков ответил на вопрос о своих ощущениях от игры против «Локомотива»

Нападающий «Амура» Егор Коршков поделился впечатлениями от игры с «Локомотивом» (1:4), своей бывшей команды.

«В атаке не хватило агрессии, бросков. Думаю, из-за этого проиграли. Допустили непонятные голы. Радость после моего гола? Да какая радость? Только 1:3 стало. Если бы это был победный гол… Была надежда на камбэк, но, к сожалению, этого не произошло.

Ощущения от игры с «Локомотивом»? Обычные ощущения, рядовой матч, никаких сверхощущений не испытал. Надо забыть эту игру, перезагрузиться и готовиться дальше», — приводит слова Коршкова пресс-служба «Амура».

После этого поражения хабаровский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице.

Ранее главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива».